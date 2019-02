Regionali, in mille alla Fiera per Solinas: “Giunta Pigliaru? Cinque anni di disastri”

“Un disastro lungo 5 anni”. Così Christian Solinas candidato del centrodestra alle prossime regionali ha definito il quinquiennio della giunta Pigliaru. Un migliaio di persone alla Fiera per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni di domenica. Sul palco Solinas, assieme all’ospite d’onore: il neopresidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

In sala i supporters (tante le bandiere sardiste), i candidati e tutti i big del centrodestra: l’europarlamentare Fi Salvatore Cicu, il senatore Fi Floris e il deputato Fdi Salvatore Deidda. E poi i consiglieri regionali Tocco, Zedda, Tunis e Randazzo di Fi, Oppi dell’Udc e il coordinatore della Lega in Sardegna Zoffili. Con loro anche i consiglieri comunali cagliaritani (Balletto, Fi, Massidda, Cagliari libera, Mannino, Fdi e Ibba) e l’ex super dirigente del comune Ada Lai. Individuati anche il sindaco di Quartu Stefano Delunas, (eletto col Pd alla guida della città) e Pasquale Mistretta, ex Rettore e candidato sindaco nel 2001 col centro sinistra.

Solinas è partito subito all’attacco di Pigliaru. Nel mirino soprattutto la Sanità “elimineremo la riforma ospedaliera e l’Ats unica e punteremo sulla domiciliarizzazione”, ha dichiarto, “sono aumentate le liste d’attesa in modo vergognoso: oltre 250 giorni per una mammografia, a meno che non paghiate”. Ribadita l’idea del modello “Canarie” per la defiscalizzazione e la necessità di collegamenti aerei con le capitali europee. Infine ha proposto il modello Barumini per le tante aree archeologiche dell’Isola.

Ultima modifica: 22 febbraio 2019