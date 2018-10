Regionali, sindaci ed ex grillini in campo per Zedda

Zedda sempre più deciso verso la corsa a viale Trento. Cento sindaci sardi hanno sottoscritto il documento che propone il primo cittadino cagliaritano come candidato alle prossime regionali. E ora arriva anche l’endorsment di Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma, ex Movimento 5 Stelle, leader del Movimento “Italia in Comune” dice sì a Zedda.

“Conosco personalmente il sindaco Zedda, politico pragmatico e coerente”, scrive Pizzarotti su facebook, “È la figura adatta per competenza e qualità per guidare una terra importante, bella e desiderosa di rilancio come la Sardegna. Al Paese serve una classe dirigente nuova e rigenerata, idee nuove e progetti nuovi: Italia in Comune parte dai sindaci che hanno ben lavorato. La Sardegna è un laboratorio che può estendersi nelle altre regioni italiane che andranno al voto nel 2019”.

Il primo cittadino cagliaritano sta girando il territorio per tastare un po’ il terreno e indagare sulle possibilità di successo. Sono cento i primi cittadini sardi che avrebbero sottoscritto un documento di appoggio alla candidatura di Zedda. E sembra tramontare l’ipotesi primarie nel centrosinistra. Il Pd è scettico (una consultazione elettorale potrebbe far saltare gli equilibri fragilissimi del partito). E la spinta dai sindaci del territorio potrebbe convincere anche il Pds e Maninchedda a sostenere Zedda.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018