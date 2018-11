Nessun nome per le regionali. Il leader della Lega Matteo Salvini, nella sede del Psd’Az incontrando i giornalisti ha annunciato che non farà nessun nome come candidato alla presidenza. “Apprezzo Christian Solinas, ma da parte mia non ci sarà nessun nome. Decideranno i sardi. Saranno loro a scegliere”.

