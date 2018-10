Regionali, Paolo Truzzu scende in campo: “Mi candido a presidente, la Sardegna tornerÃ  forte”

“Mi candido a diventare il presidente dei sardi”. Così, con questo messaggio postato sulla sua pagina ufficiale Facebook, Paolo Truzzu scioglie le riserve ed entra ufficialmente in corsa per le prossime elezioni regionali di febbraio. Esponente di punta di Fratelli d’Italia – è attualmente consigliere regionale – e un passato fatto di anni in circoscrizione prima e tra i banchi del Comune poi. Quarantasei anni, Truzzu è netto: “La giunta Pigliaru, l’esecutivo peggiore dal raggiungimento dell’Autonomia, ci consegna una Sardegna sconfitta e debole, priva di un piano programmatico, culturale, economico e sociale, organico ed efficace. Loro ci hanno messo al tappeto con un immobilismo senza precedenti”.

E, dopo le critiche al centrosinista, le promesse: “Noi ci rimetteremo in piedi. Noi ricostruiremo la Sardegna forte”. L’investitura ufficiale, probabilmente, lunedì prossimo, quando Giorgia Meloni arriverà a Cagliari per un incontro pubblico al T-Hotel.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018