Regionali, sostenitori di Ines Pisano a caccia di firme per il via alla candidatura

Domenica 13 gennaio, i sostenitori di Ines Pisano, settima candidata ed unica donna alla presidenza della Regione, si attiveranno in ogni comune per promuovere la sottoscrizione delle firme necessarie per presentare le liste dei candidati al Consiglio regionale nelle otto circoscrizioni elettorali sarde.

“Chiunque voglia sostenere la sua candidatura”, si legge nel comunicato diffuso dai suoi sostenitori, “quindi, potrĂ sottoscrivere la lista proposta nel suo territorio di residenza davanti ad un pubblico ufficiale a ciò designato. Giova evidenziare che la candidata sconta un sistema elettorale disegnato per i tradizionali partiti politici che rende estremamente difficoltosi per una lista civica gli adempimenti burocratici preliminari alla candidatura del presidente, tuttora gestiti con le tradizionali modalitĂ cartacee. Ciò malgrado la regione Sardegna, in virtĂą della autonomia legislativa e amministrativa riconosciuta in materia elettorale dall’art.15 dello statuto, da tempo ben avrebbe potuto rendersi allo stesso tempo esempio di amministrazione virtuosa e al passo con i tempi e garante del diritto alla partecipazione alla consultazione elettorale di tutti i cittadini, anche non appartenenti a un partito politico, consentendo la predisposizione dei moduli e la raccolta delle firme con modalitĂ telematiche, come previsto in via sperimentale per le elezioni politiche con legge n.165/2017, considerato che oggi chiunque può chiedere di ottenere la firma digitale in modo agevole e giĂ di essa dispongono migliaia di professionisti o titolari di imprese sarde che per servirsene nei propri rapporti con la Pubblica amministrazione .

Ultima modifica: 4 gennaio 2019