Regionali, Desogus, M5S: “Addio a Santissima Trinità e Marino: facciamo un nuovo ospedale a Cagliari”

“Un nuovo ospedale a Cagliari”. È la proposta con cui apre la campagna elettorale per le regionali Francesco Desogus, candidato del Movimento 5 Stelle nella corsa a viale Trento.

Nell’incontro sul futuro del San Giovanni di Dio organizzato dal consigliere comunale cagliaritano del M5S Pino Calledda, Desogus ha fatto questo ragionamento: “basta spendere soldi in ristrutturazioni inverosimili di strutture desuete come il San Giovanni (realizzato alla fine dell’800), il Santissima Trinità (ex caserma) e l’ospedale Marino (ex albergo). Lasciamo presidi sanitari sparsi per la città, ma concentriamo le risorse su un nuovo ospedale moderno per il capoluogo. Apriamo il dibattito”.

Desogus ha lanciato qualche stoccata a Zedda sui ritardi per la sistemazione degli ascensori per Castello.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018