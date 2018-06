Regionali, Cicu lancia la sfida: sabato la candidatura?

Sabato un convegno politico a Selargius. L’appuntamento è per le 18 nella sala del Teatro Si ‘e Boi. Secondo molti, Salvatore Cicu, europarlamentare di Forza Italia, coglierà l’occasione per lanciare la propria candidatura alle prossime regionali. “È arrivato il momento di far passare la Sardegna dalla speranza alla concretezza”, scrive nella propria pagina facebook annunciando l’evento.

Tra gli ospiti anche il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, che Berlusconi avrebbe voluto come premier in caso di vittoria di Forza Italia alle ultime politiche.

Ultima modifica: 27 giugno 2018