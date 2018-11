Regionali, la carica dei candidati a Cagliari: Artizzu verso la Lega

Elezioni regionali alle porte. Ed ecco la carica dei candidati. Nel centrodestra c’è la corsa al posto in lista, mentre il centrosinistra conferma gli uscenti. Nel centrodestra Psd’Az e Lega decideranno a breve se presentare o meno una lista unica. Tra i nomi in ballo Ignazio Artizzu (giornalista ed ex consigliere regionale di An), Nanni Lancioni (consigliere Psd’Az uscente), Gianni Chessa (segretario cittadino Psd’Az), Alessandro Sorgia (consigliere comunale a Cagliari), Stefano Schirru (consigliere comunale Fi) e, probabilmente, anche Maurizio Porcelli (ex consigliere comunale Fi).

Forza Italia presenterà una lista con gli uscenti Edoardo Tocco, Alberto Randazzo e Alessandra Zedda, ma se quest’ultima dovesse tentare la corsa alle suppletive, potrebbe entrare in gioco al suo posto l’ex consigliere comunale Giuseppe Farris. Fdi lancia il consigliere comunale Pierluigi Mannino, il suo collega Alessio Mereu, l’uscente Paolo Truzzu, Gennaro Fuoco, Paola Musu e Manuela Lai, mentre per i Riformatori scenderanno in campo Michele Cossa, i consiglieri comunali cagliaritani Giorgio Angius e Raffaele Onnis, Gabriele Marini e il vice sindaco di Selargius Gabriella Mameli. Mentre per la lista Sardegna 20Venti ecco Stefano Tunis, Federica Angius (ex segretaria cittadina Psd’Az) e il sindaco di Vallermosa Francesco Spiga.  Sempre nel centrodestra si presenterà l’Udc con Giorgio Oppi.

Il Pd ricandiderà gli uscenti Cesare Moriconi, Piero Comandini, Lorenzo Cozzolino Lorenzo, Valter Piscedda e Gigi Ruggeri, Campo progressista Francesco Agus e poi Andrea Dettori, in una nuova lista che accoglierà gli ex Leu.  Per il Partito dei Sardi si presenterà il consigliere comunale cagliaritano Roberto Tramaloni.

Nel Movimento 5 Stelle  la lista avrà , tra gli altri, Michele Ciusa, Antonietta Congiu, Luciano Congiu, Carla Cuccu, Claudia Ghiani, Daniela Piras e Antonella Piroddi.

