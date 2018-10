Regionali, Berlusconi dà l’ok: Sardegna a Salvini, il candidato sarà Christian Solinas del Psd’Az

L’Isola a Salvini. Sarà il leader della Lega a indicare il candidato per viale Trento alle prossime regionali. C’è anche il via libera di Berlusconi che ieri a Roma ha comunicato la decisione a parlamentari e consiglieri regionali sardi forzisti. In pole c’è il senatore Psd’Az Cristian Solinas, ex assessore ai Trasporti nella giunta Cappellacci e forte di un accodo politico di ferro con il ministro dell’Interno. Più defilato ma sempre in corsa Angelo Binaghi, presidente di Federtennis, vicino al sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio Giorgetti.

A sinistra intanto cresce il numero di sindaci a sostegno della candidatura del primo cittadino di Cagliari Massimo Zedda: i firmatari del documento in cui si chiede al numero uno di palazzo Bacaredda di scendere in campo per le regionali sono al momento 130.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018