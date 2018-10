Regionali, anche Cappellacci per il sì a Tunis. Braccio di ferro tra Forza Italia e Salvini

Dopo Floris anche Cappellacci. Non c’è solo la corrente del senatore forzista, tutta Forza Italia sostiene la candidatura di Stefano Tunis, consigliere regionale Fi, nella corsa a viale Trento. L’accordo per la Sardegna tra Berlusconi e Salvini, nell’ambito di un piano più vasto per tutte le regioni italiane al voto nel 2019, prevede che la scelta per il candidato in Sardegna spetti alla Lega. Salvini in un’intervista ha fatto il nome di Cristian Solinas, senatore Psd’Az, col quale il ministro degli Interni ha un patto politico di ferro stretto alle ultime elezioni, ma, anche se Solinas resta ancora il favorito, Forza Italia in Sardegna frena e, forte dell’organizzazione sul territorio, rivendica un ruolo di primo piano nella sfida elettorale per le regionali. Così oggi per la candidatura di Tunis è arrivata la benedizione, definitiva, del coordinatore regionale del partito Cappellacci.

“Una settimana fa ho detto che anche Forza Italia ha i suoi nomi per la Presidenza della Regione e la disponibilità di Stefano Tunis è una conferma”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. “Condivido il percorso di coinvolgimento dei territori e di forze fresche – prosegue l’esponente azzurro-, ma con la sola precisazione: Stefano è un ottimo candidato di Forza Italia. Abbiamo idee, valori e anche persone, e Tunis è una di queste – ha concluso Cappellacci-, in grado di portare il centro-destra alla vittoria e di far uscire la Sardegna fuori da cinque anni di stagnazione del centro-sinistra e dei suoi cespuglietti”.