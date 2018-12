Reddito di inclusione sociale, via ai pagamenti a Quartu

L’Amministrazione avvierà i pagamenti dei contributi REIS (Reddito di Inclusione Sociale) per il 2018, ai beneficiari che, come richiesto, hanno comunicato all’Ente i dati del proprio conto corrente. Le corresponsioni avverranno tenendo conto delle effettive esigenze dei cittadini, ovvero partendo dai titolari di ISSE più basso. Così come precedentemente comunicato, nel rispetto del Piano Anticorruzione, è necessario procedere con i controlli a campione nella percentuale pari al 70% delle certificazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti. Per far questo il Comune conterà sulla collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, compatibilmente con i controlli in corso, in considerazione delle urgenti necessità espresse da tanti concittadini, in seguito a un ulteriore incontro sollecitato dall’Amministrazione, alla presenza dei dirigenti interessati, è stato deciso di procedere da subito con i pagamenti dei beneficiari REIS che non percepiscono il contributo REI e hanno comunicato al Comune le coordinate bancarie del proprio conto, ovvero il codice IBAN.

Un accelerazione necessaria per venire incontro alle esigenze dei tanti quartesi in difficoltà economica, e che proprio di questo terrà conto nell’emissione dei bonifici: i pagamenti avverranno infatti a partire da coloro che sono titolari di ISEE più basso.

Il bonifico è quantificabile in una mensilità e pertanto nel caso specifico interesserà il primo mese del progetto, ovvero novembre. Il programma proseguirà poi con il pagamento delle altre mensilità, per andare quindi a concludersi nell’Aprile del 2019.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018