Reddito di cittadinanza, pubblicato il decreto: ecco chi ne ha diritto e per quanto tempo. Ecco la bozza ufficiale del decreto del reddito di cittadinanza, pubblicata dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Due i grandi capitoli del pacchetto più atteso della legge di Bilancio per l’anno in corso. Il primo riguarda il reddito e la pensione di cittadinanza: vengono indicati requisiti modalità per le domande, ammontare del sostegno, vincoli, impegni, obblighi e tutto quello che serve per conquistare il sussidio. Il secondo concerne la previdenza: e dentro ci sono le regole per quota 100, ma anche per Ape social, opzione donna, pensioni anticipate, pace contributiva, commissariamento Inps e Inail e così via. Si tratta delle misure più rilevanti del contratto-programma del governo giallo-verde e, a meno di colpi di scena, saranno approvate entro pochi giorni”.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019