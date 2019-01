Reddito di cittadinanza in Sardegna, ecco come richiederlo e quanto spetta a ciascun disoccupato.

Tutte le regole sono state pubblicate dal nostro giornale partner Quotidiano,net: “Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto via web, agli uffici postali o attraverso i Caf, mentre l’Inps verificherà se si è in possesso dei requisiti. Dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo. Si potrà beneficiare del sussidio «per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi» rinnovabile «previa sospensione dell’erogazione per un mese prima di ciascun rinnovo». Il reddito sarà erogato attraverso una card unica emessa da Poste italiane: si potranno prelevare contanti per un massimo di 100 euro al mese se si è single. Chi non spenderà entro il mese i soldi assegnati li perderà. È vietato spendere soldi del Rdc per il gioco d’azzardo pena la revoca del beneficio.

Decreto pensioni e reddito di cittadinanza, il testo in pdf

IMPORTO – L’importo mensile è di 500 euro per un single con l’aggiunta di 280 euro per l’affitto: da qui i 780 euro. Se la casa è di proprietà ma si paga un mutuo, il contributo abitativo mensile scende a 150 euro. Per la pensione di cittadinanza(solo per over 67): massimo 630 euro più 150 per l’affitto. Al crescere del nucleo familiare, cresce l’ammontare del sussidio. Dividendo l’ammontare del fondo per il numero stimato dei beneficiari (5 milioni in 1,7 milioni di nuclei) e per i potenziali nove mesi di percezione del sostegno si ottengono poco meno di 400 euro medi a famiglia (140 a persona)”.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019