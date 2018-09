C’è chi nutre qualche dubbio sul reddito di cittadinanza in salsa giallo-verde. Non tanto sulla bontà dell’iniziativa, “se trovano i fondi va benissimo, l’economia andrà meglio, soprattutto per chi prende trecento euro al mese di pensione”. Però, ci sono i però da parte di Roberto Pusceddu, commerciante cagliaritano di 60 anni residente a Elmas: “Perché io dopo 40 anni di contributi prenderò, se va bene, 680 di pensione e chi non ha mai lavorato in vita sua, invece, ha la pensione sociale sicura di 400 euro?”, chiede, polemico, il commerciante.

“Ho comprato una casa, ho fatto studiare i miei tre figli, non ho mai chiesto una medaglietta, ma vorrei avere cento euro in più rispetto a chi, a differenza mia, non ha mai contribuito alla società”, dice Pusceddu, riferendosi ai “pagamenti all’Inps. Mi dà fastidio che chi non ha mai fatto nulla nella vita e ha casa popolare e assistente sociale a disposizione prenda quanto me. Serve equilibrio”.

Ultima modifica: 28 settembre 2018