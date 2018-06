Reddito di cittadinanza: i requisiti necessari e come fare per ottenerlo

Disoccupati e inoccupati dovranno rivolgersi ai centri per l’impiego. E percepiranno 780 euro mensili in cambio di 8 ore settimanali di lavoro gratis nei comuni di residenza. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha anticipato alcuni dei contenuti dell’imminente “Decreto Dignità”: “il primo provvedimento del Governo” che introdurrà il reddito di cittadinanza e che verrà presentato entro fine mese.

Si tratta di un contributo di 780 euro mensili assegnato ai disoccupati iscritti al centro per l’impiego e agli inoccupati. Prevista anche un’integrazione (fino al tetto massimo di 780 euro) per i pensionati e lavoratori che percepiscono una pensione o uno stipendio inferiore ai 780 euro. I percettori del reddito di cittadinanza sono obbligati a frequentare 2 ore al giorno di corsi di formazione e a impiegare 8 ore settimanali a disposizione dei comuni di residenza. Saranno i comuni a stabilire in quali mansioni impiegare i beneficiari del reddito attraverso accordi stipulati coi centri per l’impiego. Gli stessi centri (che saranno modernizzati e potenziati) dovranno poi occuparsi di trovare un’occupazione ai beneficiari, che alla terza offerta di lavoro rifiutata perderanno il diritto al reddito di cittadinanza.

Nel decreto dignità anche provvedimenti anti precariato (verranno incentivati i contratti a tempo indeterminato) e anti delocalizzazione.

Ultima modifica: 22 giugno 2018