Momenti di paura in via Roma a Serramanna. Verso le 19, carabinieri e vigili del fuoco si sono recati presso la sede della banca Unicredit. Inizialmente si è subito creduto a una rapina ai danni della banca. Invece, per fortuna, si è trattato solo del personale di servizio che è rimasto chiuso dentro l’edificio. La donna è stata “liberata” e tutto sta tornando alla normalità.

