Raid vandalico a Settimo: devastata piazza della Musica

Vandali in azione a Settimo San Pietro. A denunciare quanto accaduto è proprio l’amministrazione comunale che rende pubbliche le foto di quanto accaduto in piazza della Musica domenica notte. Rami sradicati e lanciati un po’ ovunque, cestini per la raccolta dell’immondizia presi visibilmente a calci. E ancora: mattoni distrutti, aiuole calpestate e profondamente segnate da questo che si mostra essere un raid vandalico a tutti gli effetti. Numerosi i commenti da parte dei cittadini che condannano i danni causati al parco. L’amministrazione comunale però rassicura che “i responsabili, se individuati, saranno segnalati a chi di dovere”.

Ultima modifica: 12 novembre 2018