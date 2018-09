Ragazzina diretta in Sardegna lancia bottiglia in mare: la trova Luca Vismara

Trova una bottiglia lanciata in mare. È accaduto a Luca Vismara, cantante della nota trasmissione Tv “Amici” che h raccontato la storia sui social. “Vi è mai successo di trovare un messaggio in bottiglia? Trovo sia tutto così magico, così romantico, così emozionante. Ho trovato questa bottiglietta in mare, contiene un messaggio spedito il 20 agosto da una ragazzina austriaca da un traghetto da Genova alla Sardegna. È rimasto intatto, ha viaggiato da solo notte e giorno.

Questa ragazzina ha lasciato il suo Instagram. L’ho contattata e mi ha detto che non si sarebbe mai aspettata che qualcuno lo trovasse. Lasciamole un’onda e lettera sotto alla sua ultima foto.

Facciamole capire che è proprio vero: non bisogna mai perdere fiducia. Siamo tutti messaggi in bottiglia in mezzo al mare in attesa della nostra salvezza”.

Ultima modifica: 10 settembre 2018