Raffiche di vento, temporali e grandinate, particolare rischio dalle 21 di oggi nel Sud Sardegna: ecco l’allerta meteo della Protezione Civile diffusa poco fa dal sindaco di San Sperate. Il peggioramento potrebbe arrivare in serata, con precipitazioni temporalesche in partenza dal sud Sardegna in direzione della parte orientale dell’isola nella giornata di domani. Possono essere associati forti raffiche di vento o grandinate.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018