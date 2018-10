Quirra, ripartono le esercitazioni del Pisq: due mesi di “war games”

Riprendono gli war games nel mare d’Ogliastra e del Sarrabus. Via alle esercitazioni militari del poligono interforze di Quirra, dall’11 ottobre. Dureranno¬† in tutto 56 giorni.

I giochi di guerra interesseranno anche stavolta la giurisdizione a cui fa capo l‚ÄôUfficio Circondariale marittimo di Arbatax, da Capo Monte Santo a Capo Ferratu. Per permettere lo svolgimento delle esercitazioni militari il comandante del porto di Arbatax Alex Giursi, su richiesta del Pisq, con ordinanza numero 67 del 2018¬† nei giorni 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre , 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018 nonch√© 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28 e 31 ha interdetto dalle 7 alle 19, nelle zone uno e due ( he ricadono entro le acque territoriali comprese nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax), la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e mestieri affini. Sono inoltre dichiarate pericolose quelle ricadenti oltre tale limite. Negli stessi giorni ed orari, sempre secondo quanto si legge nell’ordinanza, √® stata¬† interdetta la libera circolazione nelle aree demaniali marittime comprese tra Punta De Sa Cala e Torre San Lorenzo. Insomma un pezzo del mare ogliastrino sar√† off limits.

(immagine repertorio=

Ultima modifica: 2 ottobre 2018