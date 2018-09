Questa foto ci racconta tante cose: il cucciolo ucciso a Uta simbolo della cattiveria umana

di Luigi Bullita

Questa mattina, scorrendo la home di Facebook, mi sono imbattuto in questo post. Non servono spiegazioni per capire cosa possa essere successo; l’immagine parla da sola. Questa foto ci racconta tante cose.

C’era un cagnolino, forse randagio o forse membro di una famiglia, che purtroppo è incappato nella cattiveria umana, perché è di questo che si tratta.

Non sono necessarie competenze specifiche per stabilire la dinamica dei fatti, e a nulla serve dilungarsi nell’ipotizzarle. Quello che è stato non si può cambiare ma, può e deve spingerci a riflettere. Osservare immagini di questo tipo ci fa constatare che purtroppo esistono ancora persone spietate. Un’azione simile è deplorevole dal punto di vista umano ed etico, nonché un reato perseguibile penalmente. Non è più grave di alcune o meno grave di altre. Ogni buono o cattivo comportamento contribuiscono a migliorare o peggiorare il mondo in cui noi stessi stiamo vivendo. Dobbiamo quindi trarre insegnamento e scegliere cosa vogliamo e non vogliamo essere.

