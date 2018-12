Quei ladri senza cuore in Sardegna: svaligiano la casa dell’anziano appena morto per infarto. La vicenda incresciosa è avvenuta a Laconi, dove i carabinieri indagano sul blitz dei malviventi avvenuto di fatto col cadavere dell’uomo appena trasferito dai parenti. Qualcuno ha saputo che il 78enne era morto, e senza alcuno scrupolo è piombato nella sua casa per portare via i suoi resti, alla ricerca dei suoi risparmi, devastando la casa. Veri e propri sciacalli, così li definiscono in un paese sotto choc.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018