Quartucciu, scontro fatale tra un’auto e una moto sulla 554: un morto e due feriti

Nel drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 11, al chilometro 10, della 554 nel territorio di Quartucciu, dove un’auto si è scontrata contro una moto, il tragico bilancio è di una vittima e due feriti. Non c’è stato nulla da fare per il centauro, la donna invece che viaggiava con lui è finita all’ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell’auto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, scongiurando l’incendio vista la fuoriuscita di benzina dall’auto. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri, della polizia stradale e due ambulanze del 118. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultima modifica: 11 novembre 2018