Quartucciu, “scippato da una finta disabile in sedia a rotelle al centro commerciale”

L’ha accompagnata fino al bagno, le ha addirittura aperto la porta per aiutarla a farla entrare ma mai avrebbe pensato che quella donna sulla cinquantina sulla sedia rotelle avrebbe potuto derubarlo. Gianluca R., 37 anni, animatore, ha denunciato lo spiacevole episodio che gli è accaduto ieri sera attorno alle 22:50, al centro commerciale Le Vele di Quartucciu, su facebook.

Raggiunto telefonicamente ha raccontato quanto accaduto: “Stavo entrando nel bagno di un locale quando ho incontrato questa donna, l’ho vista in quella condizione, in difficoltà, e ho pensato di aiutarla. Dopo qualche minuto mi sono accorto che non avevo più il portafogli, ho chiesto a una ragazza e mi ha detto che ne aveva trovato uno per terra e che la donna le aveva detto che era il suo e quindi gliel’ha ridato. Le telecamere hanno ripreso tutto, – dice – state attenti perché è un abituè di questi tipo di furti, come mi spiegava la sicurezza del Centro Commerciale. Ovviamente sporgerò denuncia, il portafogli all’interno conteneva fortunatamente solo 5 euro, e le carte che ho subito bloccato”.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018