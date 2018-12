Quartucciu, operai a lavoro per riparare una condotta in via delle Serre

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in via delle Serre a Quartucciu dove, questa mattina, è stata riscontrato un guasto improvviso nella condotta che alimenta la zona. L’intervento sarà concluso nel pomeriggio. Nel frattempo i tecnici del Gestore stanno eseguendo le manovre nella rete idrica per ripristinare l’erogazione all’utenza tramite collegamenti secondari.

Sempre a Quartucciu nei giorni scorsi i tecnici di Abbanoa hanno eseguito un importante intervento manutenzione sulla condotta di attraversamento della strada statale 554 al chilometro 10+160 al servizio del centro abitato di Quartucciu.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018