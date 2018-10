I social sembrano essere l’ultima spiaggia per un abitante di via dell’Autonomia a Quartucciu che racconta delle continue vessazioni e pubblica un video delle incursioni notturne del suo presunto persecutore. “Il solito criminale, che staziona sempre nella Piazza dell’Automonia, e che mi minaccia costantemente di morte e minaccia di stupro mia moglie, scrive sul suo profilo facebook S. L. -. Martedì 16 ottobre 2018 ci ha impedito di rincasare palesandosi improvvisamente davanti alla nostra auto con fare minaccioso (mano dietro la schiena come a nascondere una pistola).”

S.L. dopo le tante denunce e nulla di fatto, arriva così a pubblicare sul suo profilo e su un gruppo Facebook la sua verità. “Siamo riusciti a rientrare in casa solamente dopo la mezzanotte sotto stretta scorta dei Carabinieri, i quali sono stati davvero esemplari per come hanno agito. Ma stasera risaremo sicuramente alle solite. Tre sere fa, sperando che dovessimo ancora rincasare,si è presentato fuori da casa mia con un bastone per uccidermi (bastone che aveva chiesto espressamente due sere prima ad un altro suo amico criminale, con il quale poi si era raccomandato di farlo sparire per eliminare le prove). Dal momento in cui gli è stata notificata la prima denuncia è stato un continuo peggiorare della situazione. Ad oggi siamo già a 8 denunce, di cui 7 relative ad atti persecutori (stalking), minacce di morte aggravate, minacce di stupro e richiesta di allontanamento dalle nostre persone e dalla nostra abitazione. Con questo fatto le denunce saliranno a 9. E con quello che certamente accadrà stasera saliranno a 10. Purtroppo però, nonostante tutte queste denunce, il criminale in questione continua a godere dei miei stessi diritti (e ad abusarne impunemente). In segno di sfida ogni sera orina più volte sul muro di casa mia e chiama anche rinforzi per fare la stessa cosa. E mentre orina dice ad alta voce che lui vuole essere rispettato e non dovevo permettermi di denunciarlo. Ok, allora ti vado a denunciare nuovamente! Nella cultura italiana purtroppo l’atto di prevenire le tragedie non esiste. Si deve sempre arrivare un passo oltre… altrimenti di cosa parlerebbero i telegiornali?”

Ultima modifica: 19 ottobre 2018