Quartu, via della Musica diventa il crocevia della droga: trappola della Finanza agli spacciatori

Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza di Cagliari, durante le quotidiane attivitĂ di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con particolare intenzione alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto due cagliaritani di 44 e 18 anni residenti a Quartu.

Le attività di servizio hanno avuto origine durante una delle tante attività di perlustrazione del territorio, durante le quali i militari hanno notato, nei pressi di uno stabile sito in viale della Musica a Quartu, un via vai sospetto di auto e persone. Che si recavano presso lo stabile, parlavano con uno dei due che successivamente si rivolgeva al “socio”, che entrava nello stabile e dopo essersene uscito, consegnava un involucro all’acquirente, ricevendo in cambio una banconota.

Probabilmente una attivitĂ di spaccio di sostanze stupefacenti, circostanza che è stata confermata a seguito di un controllo, eseguito lontano dallo stabile tenuto sotto osservazione, a carico di un uomo che, allontanatosi a bordo della sua autovettura dal luogo di acquisto, veniva fermato da una pattuglia di Baschi Verdi e trovato in possesso di 3,8 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Cagliari.

Avuta quindi la certezza dell’attività di spaccio, i Finanzieri effettuavano, unitamente alle unità cinofile, un controllo a carico dei due intenti nell’attività di vendita di sostanze stupefacenti e rinvenivano, in possesso di uno dei due, 9,2 grammi di hashish confezionati all’interno di una busta di plastica, della stessa fattura di quella rinvenuta a carico dell’acquirente precedentemente controllato. Le ispezioni sono state quindi estese al motorino nella disponibilità di uno dei due spacciatori – nel cui vano sottosella è stato trovato un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente.

All’interno dello stabile due bilancini di precisione, 344,8 grammi di hashish, 15,10 grammi di marijuana divisi in 20 dosi, 4 coltelli intrisi di sostanza stupefacente e 256 bustine per il confezionamento delle dosi. Le sostanze stupefacenti e gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e gli spacciatori posti in arresto.

