Quartu, vetrina spaccata nella notte: il blitz di un ladro nella pasticceria. Il titolare che vede il ladro con il cappellino, che poi scappa senza fare perdere le tracce. Nicola Loi, titolare della Miki’s DReam Bakery, racconta l’incubo di via Santa Rosa: “Attenzione a tutti i commercianti della zona di via Fiume. Un ragazzo con capellino felpa nera con cappuccio si aggira la notte cercando divertimento e magari qualcosa da rubare. Poco fa mi hanno spaccato la vetrata del Negozio ( per sua sfortuna io ero all interno intento a lavorare) e il furbacchione stava cercando di entrare, appena mi ha visto è fuggito. Spero non faccia tanta strada anche perchĂ© le telecamere hanno registrato tutto e le forze dell’ordine sono giĂ intervenute. Cari vicini non siamo sicuri sorvegliamo i nostri negozi da questi delinquenti”.

Ultima modifica: 29 novembre 2018