Sembrerebbe stesse attraversando la strada in viale Marconi, a Quartu, all’altezza del distributore Esso, quando è stata investita da un furgone. L’incidente, di cui ancora non è chiara la dinamica, è accaduto attorno alle 17. L’anziana di circa 70 anni è stata subito soccorsa da un’ equipe del 118 e trasportata in codice rosso (per dinamica) all’ospedale Brotzu.

Ultima modifica: 31 agosto 2018