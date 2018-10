Quartu, transennata la maxi voragine in via Rossini

E’ stata transennata l’enorme buca comparsa in via Rossini a Quartu. A fare le spese ieri una ragazza alla guida di una Smart che inevitabilmente transitando è caduta dentro. Per lei tanto spavento e qualche lesione. L’episodio è stato denunciato dal gruppo Facebook ” Quartu e dintorni, problemi e soluzioni”, che pubblica una nuova foto con gli sviluppi sulla vicenda che ha preoccupato non poco gli automobilisti. La voragine è stata transennata, si attende ora l’intervento per ripristinare al più presto il manto stradale.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018