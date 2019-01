Passante morto a Quartu, transennato il tombino-trappola: “Ma perché invece non lo riparano”?

Transenne e nastri intorno al tombino scoperchiato di via Fiume teatro dell’incidente che è costato la vita a un pensionato quartese qualche giorno fa. “Dopo l’incidente all’anziano in via Fiume a Quartu, preannunciato, dato che il tombino era aperto oltre un anno come al solito soluzione all’italiana”, denuncia Luca di Quartu, “P.s.: riparare subito il tombino richiede una gara d’appalto?”. Proteste anche per le condizioni generali di via Fiume fino alla rotonda del Margine Rosso “tra marciapiedi mai rifiniti e incompleti dal periodo degli ultimi lavori alcuni lustri fa e pieni di pericoli”.

Ultima modifica: 2 gennaio 2019