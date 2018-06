Quartu, successo per la “Festa del gusto” al Poetto: tutti pazzi per i cannoli siciliani e l’asado argentino

C’è chi sgranocchia semplici patatine fritte, chi si butta sul più elaborato panino con bombette e cime di rapa, chi è devoto al pesce fritto e chi si tenta la carta della carne arrosto made in Argentina. I profumi quasi si incrociano, senza mischiarsi, a pochi passi dal mare. È un successo la prima edizione quartese della “Festa del gusto”.

A pochi passi dalla spiaggia, in tanti dopo un tuffo si concedono un bel po’ di cibo, sciamando tra gli ottanta stand dedicati allo street food. E, in serata, spazio anche ai balli country. La “Festa del gusto” prosegue anche domani, domenica 24 giugno. Nonostante l’allerta meteo, gli organizzatori sperano di concludere in bellezza la 4 giorni dedicata al gusto sardo, nazionale e internazionale.

Ultima modifica: 23 giugno 2018