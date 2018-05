Quartu, statua della Madonna sparisce nel nulla: rabbia e sdegno tra gli abitanti

di Paolo Rapeanu

Rimane solo la teca in vetro, mezzo frantumata, sul marciapiede di via Eligio Porcu. Sollevando lo sguardo, a oltre quaranta metri di altezza, si nota subito il “vuoto”: una statua della Madonna, posizionata da anni in una delle strade principali della cittĂ , non c’è piĂą. Sparita nel nulla, all’improvviso. Difficile che sia caduta, da quell’altezza si sarebbe infatti spaccata e qualche segno sarebbe visibile. PiĂą probabile, invece, che qualcuno l’abbia presa. Per farne cosa, non si sa. Quello. He è certo è che decine di quartesi hannno segnalato la scomparsa della statua.

E tutti esprimono il proprio segno in uno dei gruppi Facebook principali dedicati a Quartu. Quella statuina stava lì da anni, è vedere che adesso non c’è piĂą – con tanto di vetro di copertura abbandonato per terra – fa temere a molti il peggio. Ovvero, un furto in piena regola di un oggetto sacro.

Ultima modifica: 21 maggio 2018