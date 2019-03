Quartu, si Ã¨ perso il pappagallino Willy: sos per ritrovare il calopsite

Buongiorno a tutti… In data 2 marzo intorno alle 20.00 a quartu sant’elena zona via vittorio veneto il mio calopsite è uscita di casa.. purtroppo non c’ero io e il richiamo del mio compagno non lo riconosceva… c’era molto vento e freddo e il buio non era a favore suo… Sono disperata credo di non aver mai pianto così tanto in vita mia… È molto buono risponde con un fischio al nome di willy… chiedo a chiunque lo dovesse vedere di contattarmi subito… Spero di ritrovarlo al più presto e sopratutto che sia sopravvissuto al vento e alla notte… Grazie a chiunque mi darà una mano anche solo condividendo… Buona giornata clarissa isola

Ultima modifica: 4 marzo 2019