Quartu, servizio di baby parking

L’Isola del sorriso, servizio di baby parking che si plasma sulle esigenze dei genitori, un vero sostegno, in particolare, alle mamme lavoratrici che non possono contare sull’aiuto di nonni, zii… Uno spazio alternativo che accoglie bimbi dai 12 ai 36 mesi. Propone attività motoria, laboratori creativi, manipolazione, gioco libero e guidato, attività sensoriali. Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, a Quartu Sant’Elena, in Via G. Parini 46.

Tariffe: tariffa oraria 5€, giornaliero (9/13) 15€, 2 ingressi settimanali (9/13) 25€, 3 ingressi settimanali (9/13) 40€, 4 ingressi settimanali (9/13) 50€, iscrizione 5€.

Per maggiori info, contattate Valeria 380/3808647

