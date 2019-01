Quartu, scuola elementare senza riscaldamento: bimbi al gelo e mamme e papà in rivolta

Genitori in rivolta alla scuola primaria di Quartu in via Fieramosca. Una guasto all’impianto di riscaldamento ha scatenato il malcontento di mamme e papà che non ci stanno a tenere i propri figli in classe in queste giornate fredde. Il problema è stato sollevato sulle chat dei genitori e qualcuno ha ritirato da scuola il proprio bambino.

”Bambini, con età compresa fra i sei e i dieci anni sono costretti a frequentare senza riscaldamento a causa di un problema all’impianto di riscaldamento che si protrae da oramai prima delle vacanze”, accusa Roberto Loi, “con le temperature attuali è per me inconcepibile, vista anche la tenera età ma a quanto pare risulta impossibile far qualcosa se non portare via i propri figli e farli astenere dalle lezioni. Anche le maestre son costrette a fare lezione imbacuccate. La speranza è che al più presto il problema possa essere risolto”.

