Quartu, scontro fatale sulla litoranea: ecco chi Ã¨ il 59enne morto

Ha un nome la vittima del terribile incidente avvenuto sulla litoranea per Capitana. Adriano Galletti, cagliaritano di 59 anni, marittimo: è lui il centauro che ha perso la vita in seguito allo scontro con un’automobile. A causa del forte impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto, e si è spento dopo pochi minuti. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte da parte dei medici del 118.

L’impatto, frontale è avvenuto tra la moto guidata da Galletti, una Suzuki, e una Hiunday. Per il centauro, che lavorava come marittimo, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Qualche novità sulle esatte cause dell’incidente potrebbe arrivare nelle prossime ore, in seguito ai rilievi eseguiti dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini insieme ai loro colleghi del Norm di Quartu.

