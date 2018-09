Quartu, scontro frontale nella notte: due feriti

Incidente nella notte a Quartu. Scontro frontale di due auto: due i feriti. Stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti all’una di notte in viale Colombo a Quartu per un incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente e, due persone sono rimaste lievemente ferite e prese in cura da personale Sanitario del 118. Successivamente la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la sede stradale. Sul posto anche una radiomobile dei Carabinieri di Quartu.

Ultima modifica: 16 settembre 2018