Quartu, sbloccate le zone di espansione vicino al cimitero: “Potranno nascere nuove attività”

Dopo tanti anni finalmente si sbloccano le zone di espansione quartesi nei pressi del cimitero comunale. L’interessamento dell’Amministrazione e la nuova richiesta inviata all’ATS per ottenere la riduzione della zona di rispetto cimiteriale hanno infatti portato al risultato voluto, ovvero il decremento da 200 a 100 metri del limite.

Già nel 2014 il Consiglio Comunale aveva deliberato la proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, disciplinante principalmente lo sviluppo degli ampliamenti, nel quale si era provveduto a inserire anche una riduzione della zona di rispetto da 200 a 100 metri. Nel 2015 il Comune ha poi provveduto a richiedere all’ASL, così come previsto dalle linee guida di Igiene Edilizia Cimiteriale, il parere di competenza sul Piano Regolatore Cimiteriale e anche sulla riduzione della zona di rispetto cimiteriale, oltre che sul progetto preliminare di ampliamento del cimitero, ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

La commissione tecnica ASL espresse parere favorevole al Piano Regolatore Cimiteriale e al progetto preliminare di ampliamento cimiteriale, mentre lasciò impregiudicato il parere sulla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Più di recente, ovvero nel marzo 2018, con sentenza del TAR Sardegna è stato riconosciuto il principio/diritto del Consiglio Comunale di rimuovere o fissare ex novo il vincolo di inedificabilità nella fascia cimiteriale per ragioni di interesse pubblico. Pertanto l’Amministrazione comunale, confermando il limite già approvato dal Consiglio nel 2014, ha chiesto nuovamente l’espressione del parere di competenza sulla riduzione proposta.

La documentazione è stata poi integrata con planimetria capace di rappresentare nel dettaglio la situazione intorno al cimitero, nonché con la copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale approvava la riduzione della zona di rispetto da 200 a 100 metri, con relativo parere favorevole del medico competente.

In virtù del fascicolo presentato e tenendo conto della nuova normativa regionale e nazionale in materia, l’ATS ha ora espresso e comunicato al Comune parere igienico sanitario favorevole non solo all’ampliamento dell’attuale cimitero ma anche alla contemporanea riduzione a 100 metri della fascia di rispetto cimiteriale.

“Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto il via libera dall’ATS. Questa riduzione permette infatti di sbloccare diverse zone urbanistiche che attendevano da anni, anzi decenni, queste autorizzazioni – spiega l’Assessore all’Urbanistica Paolo Passino -. In particolare mi riferisco alla possibilità di espansione delle zone G e D, che ne beneficeranno traendo nuove possibilità di crescita, visto che sarà possibile avviare attività commerciali, con altre aree destinate anche alle attività direzionali, che significa poter costruire anche ad uso ufficio”.

“In virtù di queste autorizzazioni Quartu avrà la possibilità di crescere non solo dal punto di visa urbanistico, ma anche commerciale – aggiunge il Sindaco Stefano Delunas -. Si tratta infatti di aree situate a ridosso dell’ex 554, ormai strada urbana e in procinto di essere totalmente riqualificata. Inoltre nei pressi del cimitero è prevista la costruzione di una strada comunale che in futuro costeggerà un lato del muro di cinta del cimitero in ampliamento. Una nuova viabilità che permetterà di chiudere l’anello, creando una sorta di piccola circonvallazione. Il traffico verrà snellito in entrata e in uscita da Quartu, garantendo funzionalità anche alle nuove lottizzazioni. Si chiude così un’incompiuta che durava ormai da almeno dieci anni”.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018