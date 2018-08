É stato ritrovato stanotte in zona Via Pantelleria a Foxi, a Quartu Sant’Elena. É un cagnolino affettuoso e curato, ha un collarino rosso e questo fa pensare sia stato smarrito o sia scappato dalla sua casa. “Verrá preso in affido dai veterinari ASL chiamati tramite i carabinieri di Quartu- racconta Benedetta Piano- qualcuno lo riconosce? Gli eventuali padroni contattino i carabinieri per recuperare il cagnolino!!”.

