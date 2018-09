Quartu, “ritardi del verde pubblico e servizio mensa ancora al palo: disagi che si ripercuotono sui bimbi”

“Le preoccupazione dei genitori dei bambini che frequentano le scuole di Quartu Sant’Elena sono sempre maggiori. Il servizio Mensa non è ancora partito, e i giardini dei plessi non sono curati. Questo non fa altro che creare un grave disservizio”, è quanto dichiara Fratelli d’Italia. “L’Amministrazione di Quartu Sant’Elena è in ritardo su tutti i fronti. Le scuole sono iniziate e le aree verdi interne sono impraticabili, complice il pasticcio sugli operatori del verde pubblico. Inoltre, il ritardo dell’inizio del servizio Mensa costringe i genitori a dover rivedere la loro organizzazione tra famiglia e lavoro”, prosegue la nota.

“Purtroppo la nostra città sembra tutt’altro che amministrata. Scuola e famiglia sono temi che dovrebbero essere la prima preoccupazione degli amministratori, ma parrebbe che si trovi tra gli ultimi punti dell’agenda politica. Ci auguriamo si possa risolvere al più presto il problema o i genitori saranno costretti a protestare in Municipio”, conclude Fratelli d’Italia.

Ultima modifica: 30 settembre 2018