Quartu, Puddu (M5S) contro Delunas: “Parcheggi scontati per i politici. E i cittadini pagano”

“Giornalisti e attivisti pro dem ci prendono in giro perché dicono che noi del MoVimento 5 Stelle parliamo sempre e solo di casta. Intanto la casta, anche a livello locale, si fa degli sconti, che però poi pagano tutti i cittadini”. Attacca Mario Puddu, candidato governatore del Movimento 5 Stelle alle prossime regionali. Nel mirino l’amministrazione quartese per aver istituito tariffe agevolate per i politici locali nell’ambito del nuovo piano di gestione della sosta in città.

“Avete visto cosa succede a Quartu Sant’Elena?”, scrive Puddu su faceboook, “in un comune governato da un’improbabile maggioranza Pd-non so cosa, che resta in piedi solo per attaccamento al potere e non certo per fare gli interessi dei quartesi, la casta raschia il fondo del barile, garantendosi privilegi imbarazzanti.

Il MoVimento 5 Stelle si è già opposto in Consiglio comunale e continuerà a farlo, lottando accanto ai cittadini”.

Ed è ripartito in questi giorni a Quartu il programma ‘So stare a Quartu’. Si è infatti conclusa nello scorso luglio la procedura di assegnazione della concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, per un periodo di 5 anni, con l’affidamento all’azienda Abaco Div. SmartCities, società di Padova leader nel settore a livello nazionale. Il versamento per il parcheggio nelle strisce blu è quindi nuovamente attivo dall’8 ottobre.

Grazie al nuovo sistema di gestione il Comune intende ottenere una più facile modalità di utilizzo dei 1448 parcheggi comunali, ovvero un ricambio più fluido e quindi maggiore disponibilità per tutti. Il totale include sia i parcheggi nel centro cittadino, ovvero quelli ad alta intensità di traffico e quelli ordinari, sia quelli stagionali, ubicati sostanzialmente nel litorale, che saranno ovviamente a pagamento con l’arrivo della prossima stagione balneare (dal 20 giugno prossimo). Non sono più previsti parcheggi per i residenti, i quali potranno invece parcheggiare nelle strisce blu esponendo l’apposito pass. Ovviamente il tesserino sarà valido per le strade della zona evidenziata in planimetria, all’interno del perimetro, delimitato con la linea rossa, indicante la particolare rilevanza urbanistica.

Nelle aree del centro cittadino, a più alta intensità di traffico, sono previsti in totale 458 parcheggi, con tariffa di 0.50 euro per mezz’ora di sosta e 1 euro per 1 ora. Nelle altre aree, cosiddette ordinarie (571 stalli), il prezzo da pagare per parcheggiare 60 minuti sarà di 50 centesimi. Nel litorale invece la quota sarà di € 1 per ora, € 3 per mezza giornata (9-13 oppure 13-18), € 5 per tutta la giornata (9-18). Non appena arriveranno le autorizzazioni paesaggistiche dall’Assessorato Regionale saranno attivati diversi servizi aggiuntivi, quali i parcheggi motocicli con porta casco, i parcheggi per ricarica veicoli elettrici e i totem con display informativo. È inoltre prevista un’azione più forte verso gli utenti deboli, e quindi maggiori specifiche in merito ad attraversamenti pedonali, per la sosta dedicata alle donne in stato di gravidanza, e nuove rastrelliere per ciclisti.

Il Sindaco Stefano Delunas spiega che “l’avvio del nuovo piano della sosta fa parte di un più ampio programma di promozione e di sviluppo della mobilità sostenibile in città. Sono infatti in arrivo nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, distribuite in tutta la città e la stessa dotazione comunale sarà sostituita con auto così alimentate. Per una città più smart e più attenta al futuro. Siamo inoltre consapevoli della frequente difficoltà di trovare un parcheggio libero, in particolare nelle strade del centro storico, che sono poi quelle che fanno registrare una maggiore concentrazione di attività produttive, abbiamo studiato il nuovo piano ‘So Stare a Quartu’. Un modo per consentire la rotazione ed evitare che i posti siano utilizzati tutto il giorno dalle stesse auto è proprio quello che prevede il pagamento per la sosta. La possibilità di trovare parcheggio sarà quindi nettamente facilitata, a tutto vantaggio di chi si reca nelle zone di punta per gli acquisti, per accedere ai servizi offerti dal Comune, o più semplicemente al mare. Ci preme sottolineare che abbiamo diminuito gli spazi a pagamento. Sono infatti 170 gli stalli eliminati nel centro cittadino; inoltre non sono più previsti i park riservati ai residenti, che venivano contraddistinti dal colore giallo ma venivano spesso occupati da abusivi. Sono stati infatti in parte sostituiti da altre strisce blu, ma i residenti potranno comunque beneficiare di appositi pass a prezzi agevolati e senza limitazioni orarie”.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018