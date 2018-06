Quartu, torna al Poetto la “Festa del Gusto”

Dopo il grande successo dello scorso anno, quando decine di migliaia di sardi e turisti affollarono gli stand degli espositori da Cagliari ad Olbia, torna anche nel 2018 la “Festa del Gusto internazionale in tour“, con una raffica di novità e un programma ancora più ricco sia in termini di tappe che di appuntamenti, eventi ed esperienze culinarie provenienti da tutto il mondo. La “Festa del gusto” infatti non ci permette solamente di conoscere i piatti e le prelibatezze della cucina di nazioni lontane anche migliaia di chilometri da noi, ma è soprattutto un momento di incontro fra culture diverse: tra show, sapori e divertimento.

Tante novita’ come un gigantesco food truck dedicato interamente alla cucina tedesca (esatto, birra inclusa!!!), ,ma si fa posto anche alla cucina a stelle strisce e persino alla cucina venezuelana (e ancora saranno presenti Brasile, Venezuela, Mexico, Cuba).

Ecco le date: dal 6 al 10 giugno 2018 – Festa del gusto ad Alghero, nord ovest Sardegna ( Partner Mondiale di Rally). Dal 14 al 17 giugno 2018 – Festa del gusto a Olbia, nord est Sardegna. Dal 22 al 24 giugno 2018 – Festa del gusto al Poetto di Quartu, sud Sardegna. Dal 29 giugno al 1 luglio 2018 – Festa del gusto a Tortolì, Sardegna centro orientale.

Come sempre ad essere protagoniste saranno le leccornie della tradizione gastronomica sarda, assieme a prodotti tipici provenienti da tutta Italia come la Porchetta Romana e gli Arrosticini Emiliani, i celebri Salumi di Norcia e i gustosissimi Cannoli Siciliani e tanto altro ancora.

E se l’anno scorso avevamo imparato ad apprezzare il sirtaki e i balli caraibici, confermatissimi peraltro anche nel 2018, quest’anno avremo protagonisti anche gli Indiani d’America, che balleranno, canteranno e venderanno i propri prodotti artigianali. Insomma, ancora una volta la Sardegna incontra il mondo, in un’esplosione di bontà, colori ed esperienze interculturali (inclusi show cooking e laboratori). Infoline 070680722

Ultima modifica: 1 giugno 2018