Quartu, notte in tenda fuori dal Comune per i 30 giardinieri a rischio licenziamento: “Da qui non ce ne andiamo”

“Il sindaco Delunas non si è fatto vedere, noi da qui non ce ne andiamo sino a quando non avremo certezze”. Sono agguerriti i trenta lavoratori del servizio verde pubblico: dopo il sit in di protesta di stamattina hanno piazzato una tenda sotto il Comune in via Eligio Porcu, e promettono battaglia. “C’è in ballo il futuro di trenta famiglie sarde, non possono sbatterci in mezzo a una strada dall’oggi al domani”.

Impossibile sapere che piega prenderà la vicenda: oggi, sono stati numerosi i parchi quartesi sbarrati, come quello di Pitz’e Serra. La data del primo settembre si avvicina, e la paura di molti è che in città si possano vivere molti disagi per l’improvvisa stop alla cura e manutenzione di aiuole, parchi e addirittura del Poetto.

Ultima modifica: 30 agosto 2018