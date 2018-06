Quartu, mistero dopo il nubifragio: dalla foce del rio Foxi spunta un’auto sommersa

Durante i soccorsi post nubifragio, spunta un mistero: un’auto affiora dalla foce del Rio Foxi a Quartu Sant’Elena. A scoprirla i volontari del Paff di Quartu, come racconta Andrea Cogoni. Sono state allertate le autorit√† competenti anche per la bonifica di tutta la zona, e si cercher√† di risalire anche al proprietario di questa auto finita misteriosamente nelle acque del fiume. I volontari del Paff sono intervenuti anche negli allagamenti di Quartu, la zona maggiormente colpita √® stata quella di via Nenni.

Ultima modifica: 24 giugno 2018