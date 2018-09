di Paolo Rapeanu

Cerca un lavoro, certo, ma prima di tutto “qualcuno che possa affittarmi una casa nonostante io non abbia una busta paga”. Ottocento euro al mese da dividere in quattro – lei, disoccupata, il marito senza lavoro da un anno e con una disoccupazione di ottocento euro e due figli minori – Elisa Bernardini, 43enen quartese, sta per finire in mezzo a una strada: “La padrona di casa ha deciso di sbatterci fuori di casa perché non riusciamo più a pagare 500 euro mensili di affitto. Sono stata al Comune, ma mi hanno risposto che siamo una città povera, e che non hanno né soldi né case da dare”. Eppure, Elisa, una casa può pagarla: “Ma nessuno mi affitta nulla, perché non ho nessuna busta paga come garanzia”.

L’ufficiale giudiziario sta per bussare alla porta della sua abitazione, e poi il dramma sarà davvero compiuto: “Nella mia vita ho fatto l’aiuto cuoco in ristoranti e pizzerie, spero che qualcuno possa darmi un lavoro”. Ma, soprattutto, una casa nuova in affitto. Chi volesse aiutare Elisa Bernardini può farlo contattandola sul suo profilo personale Facebook: https://www.facebook.com/elisa.bernardini.733

Ultima modifica: 3 settembre 2018