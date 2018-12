Quartu, lo fermano per un controllo e nell’auto si sente odore di marijuana: nei guai 27enne

E’ finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S.P. 27 anni cagliaritano.¬† Viaggiava a bordo di un Mercedes Cls, quando gli agenti del commissariato di Quartu, insospettiti dalla¬†palese giovane et√† del conducente lo hanno fermato.¬† Dall’abitacolo fuoriusciva un forte odore di¬† marjuana e lo stesso conducente, con precedenti specifici a suo carico, ha consegnato ai poliziotti una ‚Äúsigaretta‚ÄĚ spenta appena vista la pattuglia della Polizia.

Nell’auto hanno trovato¬† 2,6 grammi di hashish,¬† 77 grammi di marijuana, e un bilancino di precisione. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 8 grammi di marjuana. Il quantitativo totale di sostanza stupefacente sequestrata √® pari a 95 grammi.

E’ stato arrestato in regime di detenzione domiciliare, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per stamattina.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018