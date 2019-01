Quartu, lavori alle condotte: domani rubinetti chiusi a Flumini e Sant’Andrea

Domani, giovedì 10 gennaio 2019, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione sulla condotta distributrice del litorale di Quartu lungo viale Leonardo Da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Riu Tolu in località Sant’Andrea. I lavori inizieranno alle 8 e saranno completati entro le 17. Durante questa fascia oraria sarà necessario interrompere l’erogazione alle utenze lato mare comprese tra via Taormina (Sant’Andrea) e via Mar Ligure (Stella di Mare 2).

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019