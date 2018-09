Quartu, lavori a scuola e disagi: mamme e papà in rivolta contro il Comune

Tensione nelle scuole di via Is Arenas, via Vespucci e via Palestrina a Quartu. “A soli 2 giorni inizio delle lezioni veniamo informati che per diversi mesi dovremo mandare i nostri bambini a scuola una settimana di mattina e una di sera”, lamentano i genitori, “tutto ciò perché il comune ha deciso di avviare dei lavori di manutenzione solo ora che le scuole stanno riaprendo, mentre avevano tre mesi a disposizione mentre i nostri figli erano in vacanza”.

Lunedì mattina nella scuola primaria di via Palestrina a partire dalle 8.30 si raccoglieranno i genitori che andranno poi a manifestare davanti al comune a partire da martedì.

Ultima modifica: 14 settembre 2018