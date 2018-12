Quartu, ladri di ruote scatenati al Quartello: “Mi hanno ‘smontato’ cerchioni e gomme sotto casa”

Ladri di ruote d’auto scatenati nel rione periferico quartese del Quartello. L’ultimissimo furto in via Bulgaria, proprio sotto le finestre dell’appartamento di Stefano Barberio qualcuno √® riuscito a smontare i cerchioni e le gomme della sua Ford Focus: “Non √® la prima volta che succede nel rione, rubano anche griglie dei radiatori e entrano nelle case per cercare di arraffare di tutto”, racconta l’impiegato trentanovenne.

“La settimana scorsa, fuori dal market di via Italia, un’altra automobile ha avuto lo stesso destino della mia. I danni si aggirano attorno ai settecento euro, prego con il cuore chiunque abbia visto qualcosa di contattarmi direttamente al mio profilo personale Facebook“.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018